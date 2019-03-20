“Depremin artçıları birkaç ayda sonlanır”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki depremin bulunduğu yerde büyük bir fay hattının olmadığını belirterek, 5,3-5,4 büyüklüğüne kadar çıkabilecek artçı sarsıntıların da birkaç ay içerisinde sonlanacağını söyledi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Çakır, Batı Anadolu’nun buzlu cam kırığı gibi olduğunu, her yerinde fay bulunduğunu söyledi.

Bu bölgenin her yerinde bu tür depremlerin meydana gelebileceğini ifade eden Çakır, “Bugünkü depremin meydana geldiği yerde bilinen bir fay hattı yok ama bölgede irili ufaklı küçük faylar gözüyor. Bu depremin yaşandığı fay, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) aktif fay haritasında görünmüyor. Bu o bölgede fay olmadığı anlamına da gelmiyor. Uzun tekrarlanmalarla kırılan bazı faylar olabiliyor. Yavaş bir faydır. Belki 1-2 bin yılda bir deprem üretiyordur. Bu nedenle izleri yer yüzünde çok belli olmuyor.” diye konuştu.

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“Bilinen aktif faylar birbirini tetikleyebilir”

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Ege Bölgesi’nde bilinen aktif fayların birinin Menderes boyunca uzanarak Denizli, Aydın, İzmir ve Ege Denizi’ne kadar olan bölgede, diğerinin de kuzey kısımdaki Alaşehir havzası, Sarıgöl ve Salihli’ye kadar devam ettiğini anlattı.

Bu faylarda kırılma yaşandığında diğerini etkileyebildiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

“Ancak Acıpayam’da depremin yaşandığı yerde büyük bir fay hattı söz konusu değil. Etrafında tetikleyebileceği bilinen bir fay yok. Bu depremden sonra artçılar yaşanacaktır. Ana depremin henüz mekanizması belli değil. Burası genişlemeli bölge. Çökmelere neden oluyor. Bodrum’da veya Ege’nin çeşitli yerlerinde bu tür depremler olmuştur. Bu depremin 5,3- 5,4 büyüklüğüne kadar çıkabilecek artçıları birkaç ay içerisinde sonlanır.”

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Prof. Dr. Ziyadin Çakır, bu bölgede düz alanlar gevşek dolgu malzemesinden oluştuğu için binalar açısından risk oluşturabileceğini belirterek, yamaçlarda ise sert kireç taşlarının bulunması nedeniyle zeminde sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Çakır, zemini sıkıntılı olan yerlerde depremin sarsıntısının dalga boyu arttığı için daha fazla hissedildiğini aktardı.