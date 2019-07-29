27.6 C
Istanbul
29.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Dere yatağının yönü değiştirildi, caretta caretta yavruları ölmeye başladı

Dere yatağının yönü değiştirildi, caretta caretta yavruları ölmeye başladı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Antalya’nın Alanya ilçesi sahilinde dere yatağının yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvaları zarar görmeye başladı.

Yeşilöz Mahallesi plajındaki caretta caretta yuvalarının zarar gördüğünü fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Yeşilöz Deresi’nin yatağının yönünün değiştirildiği söyleyen bölge sakinleri bunun sonucu caretta caretta yuvalarının su altında kaldığını belirtti.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, yaptığı açıklamada, derenin sahile dökülen noktada yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvalarının su altında kaldığını düşündüklerini söyledi. 

İlginizi çekebilir:  Kenyalı animatör, Antalya'daki evinde ölü bulundu

Dolum tesislerinden depolama tesislerine giden yaklaşık 8 kilometrelik boru hattının dere kısmından geçen bölümünün değiştirildiğini savunan Kayhan, “Bunun sonucunda da dere yatağının denize dökülen bölümünün yönü değişiyor. Bu yönün değişmesi sonucu caretta caretta yuvaları hem deniz dalgaları hem de dere suyunun altına kalıyor. Su altında kalan yuvalardaki yumurtalar çürüyor, çok sayıda yavru da ölüyor.” diye konuştu.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,647AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Dere yatağının yönü değiştirildi, caretta caretta yavruları ölmeye başladı

birgun.net -
Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde dere yatağının yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvaları...
Devamını Oku

Yarın toplanacak MGK’nin gündemi belli oldu

birgun.net -
Yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli...
Devamını Oku

Betona dönüşecek bir doğal alan daha bulundu: Tarsus’ta sahil şeridine 11 otel dikilecek

birgun.net -
Berdan Nehri'nin bir kolunun denize döküldüğü bölümün de içinde bulunduğu, çeşitli kuş...
Devamını Oku

Bakkal esnafının geleceği yok

BİRGÜN İZMİR -
Aycan Karadağİzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı...
Devamını Oku

MHP’li Aliağa Belediyesi, işçileri açlıkla sınıyor

BİRGÜN İZMİR -
İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileri direnişlerinin 74’üncü gününde Aliağa Belediyesi'ne gelerek kalan...
Devamını Oku

Pompeo: Tahran’ı ziyaret etmek istedim kabul etmediler

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın Tahran’ı ziyaret etme teklifini reddettiğini açıkladı....
Devamını Oku

‘Alternatif tıp’ 32 yaşındaki öğretmenin yaşamını yitirmesine neden oldu

birgun.net -
32 yaşında meme kanseri teşhisi konan İngilizce öğretmeni Merve Gülşah Şahin, kemoterapiyi...
Devamını Oku

YKS’ye giren siyam ikizleri barajı geçemedi

birgun.net -
Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Ölçme, Seçme...
Devamını Oku

AVM’deki soyunma kabininde bir kadının fotoğrafını çeken müezzin gözaltına alındı

birgun.net -
Bursa'da Osmangazi Müftülüğü görevlisi müezzin Yakup Çerkez, iddiaya göre bir AVM’deki mağazanın...
Devamını Oku

Rusya’da fabrikaya ayı girdi

birgun.net -
Rusya’da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu. O...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi