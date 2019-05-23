Dereler özgür aksın: Köylüler Galanima Deresi için eylem yaptı

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Galanima Deresi üzerinde yapılmak istenen HES projesine köylüler tepki gösterdi. HES yapımı için iş makinalarının çalışmaya başlamasına tepki gösteren Düzköy Yaşam Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, “Dereler halkındır satılamaz” dedi.

Bütün derelerin özgürce akması gerektiğini söyleyen Civelek, “Şirketler suyumuza el koymak istiyor. Çiğdemli, Taşocağı ve Gökçeler mahallelerinde yaşayan vadi halkını olumsuz biçimde etkileyecek olan HES projesinin yapımına başlandığının haberini almış bulunuyoruz. Yol yapımı gerekçesiyle ağaçların kesileceği, dinamit patlamalarıyla birlikte yer altı sularının yatak değiştireceği, uçan ve kaçan tüm canlıların hayatının olumsuz etkileneceği bu yıkım projesi başlatılmamalıdır” diye konuştu.

CHP Düzköy İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan ise “Asıl amaç suların özelleştirilmesi, satılmasıdır. Biz bu yıkım projesine ‘hayır’ diyoruz” dedi. n Birgün/Trabzon