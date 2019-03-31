Dersim’de komünist başkan Fatih Maçoğlu kazandı

31 Mart seçimlerinde sonuçları merak konusu olan illerden olan Tunceli’de Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı.

Tunceli’de AA’nın paylaştığı ilk sonuçlara göre Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, %32,65 oy oranıyla önde görünüyor.

İlginizi çekebilir: Oy kullanmayı beklerken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi

MAÇOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Tunceli’nin TKP’den adayı Maçoğlu sonuçların gelmeye başlamasının ardından Radyo Sputnik canlı yayınına katılarak “Resmi olmayan sonuçlara göre 800 farkla aldık” ifadesini kullandı. Maçoğlu, Twitter hesabından da “Dersim Halkı kazandı” diye yazdı.