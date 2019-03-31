8.1 C
Istanbul
01.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Dersim'de komünist başkan Fatih Maçoğlu kazandı

Dersim’de komünist başkan Fatih Maçoğlu kazandı

birgun.net birgun.net

31 Mart seçimlerinde sonuçları merak konusu olan illerden olan Tunceli’de Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı.

Tunceli’de AA’nın paylaştığı ilk sonuçlara göre Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, %32,65 oy oranıyla önde görünüyor.

İlginizi çekebilir:  Oy kullanmayı beklerken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi

MAÇOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Tunceli’nin TKP’den adayı Maçoğlu sonuçların gelmeye başlamasının ardından Radyo Sputnik canlı yayınına katılarak “Resmi olmayan sonuçlara göre 800 farkla aldık” ifadesini kullandı. Maçoğlu, Twitter hesabından da “Dersim Halkı kazandı” diye yazdı.

- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu Twitter biyografisini güncelledi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde...
Devamını Oku

Theresa May’in mirası

birgun.net -
Patrıck Cockburn Alman bir generalin söylediğine göre terfi...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’ın yeni makamı bodrum katta

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım'a, TBMM'de yeni makam odası...
Devamını Oku

Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

birgun.net -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapıyor. Öztrak'a Onursal...
Devamını Oku

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan çağrı!

birgun.net -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu...
Devamını Oku

Neyi seviyorsak neyi istiyorsak onu yaptık

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Bu sene 20.yılını kutlayan grup Pitch Black Process, Hayko Cepkin’in konuk olduğu...
Devamını Oku

CHP’nin Siverek adayı Bucak yeniden gözaltına alındı

birgun.net -
Urfa'nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp...
Devamını Oku

Mumlar kendiliğinden sönmüyor!

UĞUR KUTAY -
DzIga Vertov’un sinemayla ilgili çalışmalarda hâlâ ‘gerçekçi sinemanın öncüsü’, hatta ‘gerçekçilik...
Devamını Oku

Erdoğan’a “Reisim” diye seslenen eski CHP’li Milas adayı kaybetti

birgun.net -
CHP’den ayrılıp AKP’den Muğla Milas Belediye Başkan Adayı olan Barış Saylak seçimi...
Devamını Oku

Moody’s’den ‘döviz rezervi’ uyarısı

birgun.net -
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki düşüşün kredi notu açısından negatif olduğu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi