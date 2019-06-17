Dersim’de hayvanlarını otlatmaya çıkaran Eroğlu’ndan 3 gündür haber alınamıyor

Dersim’in Yoncalı köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Engin Eroğlu, 3 gün önce öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı.

Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Eroğlu’na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Şorşwenk köprüsü yakınlarında ise kan ve sürükleme izlerine rastlanması üzerine hemen jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu’na ait cep telefonu ve şapka bulundu.

Ekiplerin katılımıyla devam edilen aramalara rağmen henüz Eroğlu’nun izine ulaşılmış değil.