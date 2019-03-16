16.03.2019
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Dersim’de vahşet: Eşini ve oğlunu öldüren uzman çavuş yaşamına son verdi

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Dersim’de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel ve oğlu Doruk’u (8) beylik tabancasıyla öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı’na lojmanlarında meydana geldi.

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, henüz bilinmeyen bir nedenle askeri lojmanlardaki evinde beylik tabancasıyla eşi Sibel ve oğlu Doruk’a ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamını son verdi.

SİLAH SESLERİ GELDİ

Silah sesleri üzerine eve gidenler, Hüseyin Bektaş ile eşi Sibel ve oğlu Doruk’un cansız bedenleriyle karşılaştı.

Çift ile oğullarının cansız bedenlerinin Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

KaynakDHA
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