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29.07.2019
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DEÜ GSF Dekan Vekili Öztuna, Anasanat Dalı Başkanlıkları’na kendini atadı!

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Sahne Sanatları Bölümü ve Anasanat Dalı Başkanlıkları'na kendini atadı.

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BERKAY SAĞOL

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanlığı, geçtiğimiz hafta idari görevlerinden alınan Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk ve 4 akademisyenin yerine yeni atamalar yaptı.

SEMİH ÇELENK VE ASLIHAN ÜNLÜ YERİNE KİMSE GÖREVİ KABUL ETMEDİ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın, Resim Bölümü, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı, Film Tasarımı ve Yazarlık Anasanat Dalı’na yapılan yeni atamalar resmi web sitesinde de yer aldı.

İdari görevlerinden hukuksuz bir biçimde alınan Prof. Dr. Semih Çelenk ve Prof. Dr. Aslıhan Ünlü’nün yerine ise hiçbir akademisyenin idari görevi kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı Başkanlığı, Oyunculuk Anasanat Dalı Başkanlığı ve Dramatik Yazarlık-Dramaturji Anasanat Dalı Başkanlığı’na kendini atadığını duyurdu.

“DEKAN VE GÖREVİ KABUL EDENLERİ TANIMIYORUZ”

DEÜ GSF öğrencileri yaptıkları açıklamayla bu görevlendirmeleri tanımadıklarını ifade ederek, “Sahne Sanatları Bölümü ve Anasanat Dallarına kendini başkan olarak atayan Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna’yı ve başkanlık görevlerini kabul ederek, çalışma arkadaşlarının görevden alınmasını meşrulaştıran diğer akademisyenleri de tanımıyoruz. Başkan Vekillikleri sürecinde alacakları kararlar bizim için yok hükmündedir” dedi.

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