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23.07.2019
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DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 5 akademisyen görevden alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 5 akademisyen idari görevlerinden alındı

birgun.net birgun.net
BERKAY SAĞOL

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), ‘depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesiyle Tınaztepe’ye taşınması gündeme gelmişti. Öğrencilerin ve akademisyenlerin bu taşınmaya tepkisi sürerken, DEÜ GSF Dekanlığı tarafından 5 akademisyen idari görevlerinden alındı.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınan akademisyenlerin arasında fakültenin taşınmasına en çok tepki gösteren akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Semih Çelenk de yer alıyor. Çelenk Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı’ndan alınırken, Resim Bölümü Başkanı Gülay Sağlam, Müzik Teknolojileri Ana sanat Dalı Başkanı Cihan Işıkhan, Film Tasarımı ve Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı Dilek Tunalı, Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı Aslıhan Ünlü idari görevlerinden alınan diğer akademisyenler.

“VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN BİR ÖDÜLÜ OLACAĞINI BİLİYORDUK”

Görevinden alınan Semih Çelenk sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, bu işlemle ilgili hukuki başvurunun yarın yapılacağını belirtti. Çelenk, “Fakültemiz için, eğitim için, hukuk için verdiğimiz mücadelenin bir ödülü olacağını biliyorduk. Az önce dekan vekili tarafından “görülen lüzum üzerine” sahne sanatları bölüm başkanlığı görevinden alındım. Hukuksuz olduğunu söylememe gerek bile olmayan bu işlemle ilgili hukuki başvuru yarın yapılacaktır. Ne diyeyim… hiç şaşırtmıyorlar.. İngilizlerin meşhur atasözüyle cevaplayayım: “All the babies look like each other, they in turn look like winston churchill”. Bütün çocuklar birbirine benzer. Çünkü hepsi winston churchill’e benzer. #deugsf #meselebinadeğileğitim” ifadelerini kullandı.

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