Dev salyangoz fosili evin duvarında bulundu

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili bulundu. Evde 12 yıldan beri duvar taşı olarak bulunan 49 santim uzunluğunda, 36 santim genişliğindeki dev salyangoz fosili, Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından duvardan sökülerek, müzeye taşındı.



65 milyon yıllık



Adıyaman Müzesi’nde sergilenen salyangoz fosilinin medyada haber olarak yer almasının ardından Mehmet Çetiner isimli yurttaş, evinin duvarında aynı şekilde bir taşın olduğuyla ilgili Adıyaman Müzesi’ne bilgi verdi. Müze yetkilileri, bu ihbar üzerine belirtilen eve giderek duvardaki salyangoz fosilini inceledi.



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Müze müdür vekili Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “15 gün önce Mehmet Çetiner adlı şahıs bizi arayarak evinin temelinde Adıyaman Müzesinde ki fosile benzer fosil olduğunu söyledi. Biz bu ihbar üzerine yola çıkarak Çelik köyüne geldik. Çelik köyündeki temele baktığımızda ise Adıyaman Müzesi’nde bulunan fosile benzer olduğunu gördük. Adıyaman Müzesi’ndeki fosille benzerliğinden dolayı 65 milyon yıllık olduğunu düşünmekteyiz.”