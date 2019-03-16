Devlet hazır olda Bilal’i bekliyor

Saadet Partisi’nin Adıyaman Belediye Başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal, kişisel Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak bazı devlet görevlilerinin AKP Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı hazırolda beklediğini söyledi.

Fotoğrafta vali, rektör, milletvekilleri, belediye meclis üyelerinin hazır ola geçmiş durumdaki halleri yer aldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu olmaktan başka hiçbir resmi ve kamusal sıfatı bulunmayan Bilal Erdoğan’ı karşılamak üzere sıraya giren kent protokol için Ünsal, şu yorumu yaptı:

“Bugün Adıyaman’da Bilal Erdoğan karşılaması. Vali, milletvekilleri, rektör, belediye meclis üyesi, Ak Parti il başkanı. Hangi resmi sıfattan dolayı il protokolünü hazır olda bekletiyor beyefendi. Bu resim devletin aile mülküne dönüştürüldüğünün resmidir.”