Devlet okullarında anasınıfı için ‘özel’ tarife: Aileler çocuklarını gönderemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Erzurum Yakutiye Hilalkent 125. Yıl Anaokulu’na yakın yerlerde oturan ailelerin, aylık 100 TL’lik ücret ve 500 TL’yi bulan kırtasiye giderleri nedeniyle çocuklarını anaokuluna gönderemediğini belirtti.

Ailelerin kendisine ulaşarak dert yandığını aktaran Tanal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelik soru önergesi verdi. Tanal, Hilalkent 125. Yıl Anaokulu yakın çevresinde ikamet edip, anaokuluna başlama yaşına gelen ancak kaydı yapılmayan, eğitimden mahkum kalan çocukların sayısının açıklanmasını talep etti.

Eğitim sistemi içerisinde anaokullarının üvey evlat muamelesi gördüğüne dikkat çeken Tanal, devlet okullarında anaokulu için ücret talep edilmesinin, “kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağının” vurgulandığı Anayasa’nın 42’nci maddesine aykırılık teşkil ettiğini kaydetti.

Okul müdürlüğünün velilerle yaptığı okul öncesi sözleşmesinde, “Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen veliler için, alacağın tahsiline yönelik genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır” maddesinin yer aldığını aktaran Tanal, “Aidatı ödenmediği için kaydı silinen anaokulu öğrencisi var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Anaokulu aidatını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan, evine hacze gidilen veli var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

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CHP Milletvekili Mahmut Tanal

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- Hilalkent 125. Yıl Anaokulu yakın çevresinde ikamet edip, anaokuluna başlama yaşına gelen ancak kaydı yapılmayan çocuk var mıdır? Şayet var ise okul öncesi eğitimden mahkum kalan kişi sayısı kaçtır?

2- Velilerin çocuklarını Hilalkent 125. Yıl Anaokulu’na hangi gerekçeyle kaydetmediği araştırılmış mıdır, velilerle konuşulmuş mudur? Çocuklarını anaokuluna göndermeyen veliler hangi gerekçeyi dile getirmiştir?

3- Kamu okullarında, özellikle anaokullarında velilerden para talep edilmesi sosyal devlet ilkesiyle çelişmiyor mu? Türk eğitim sistemi içerisinde anaokulları üvey evlat muamelesi mi görmektedir?

4- Anaokulu eğitimi için ailelerden aylık ücret talep edilmesi Türkiye’ye özgü bir uygulama mı? Okul öncesi eğitimin Avrupa’daki örnekleri nasıldır?



5- Hilalkent 125. Yıl Anaokulu müdürlüğü ile veliler arasındaki “Okul öncesi veli sözleşmesi”nde, “Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen veliler için, alacağın tahsiline yönelik genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır” deniliyor. Sözleşmenin bu maddesi ne anlama geliyor?

6- Aidatı ödenmediği için kaydı silinen anaokulu öğrencisi var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Anaokulu aidatını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan, evine hacze gidilen veli var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42’nci maddesinde, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı vurgulanıyor. Devlet okullarında anaokulu için ücret talep edilmesiyle çocuklarımız eğitim hakkından mahrum bırakılmış olmuyor mu? Devlet okullarının paralı hale getirilmesi, Anayasanın 42’nci maddesiyle çelişmiyor mu?