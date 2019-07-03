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04.07.2019
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Devlet okullarında neden kayıt parası alınıyor?

CHP Milletvekili Kemal Zeybek, devlet okullarında öğrencilerden para alınmasına tepki gösterdi.

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

CHP’li Kemal Zeybek, okul kayıtları sırasında velilerden para istendiğine dair şikayetler geldiğini bildirdi.

Zeybek, okul kayıtlarında ve öğretmen seçiminde velilerden para istendiğini söyleyerek “Ödeme güçlüğü olan velilerin taleplerinin yerine getirilmezken, başka okullara yönlendirildikleri doğrultusunda şikayet almaktayız” dedi.

Hükümet uygulamaları ile devlet okullarının paralı hale geldiğini vurgulayan Zeybek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a mağduriyetlerin önlenmesi çağrısında bulundu. Zeybek, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğini yapılan en büyük yatırım olduğunu kaydetti.

BU TOPLANAN PARALAR NERELERDE KULLANILIYOR?

Velilerden yasal olmayan yollardan toplanan paraların nerede kullanıldığının bilinmediğinin altını çizen Zeybek, “Aldığımız duyumlara göre ilkokula başlarken öğretmen seçiminde velilerden istenen para 2 bin TL ile 5 bin TL arasında olacağı ifade edilirken okullarda bu meblağının üstünde para isteniyor’’  diye konuştu.

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