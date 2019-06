Devlet üniversiteleri yine sınıfta kaldı

Dünyanın en önemli üniversite puanlama kuruluşlarından olan Times Hiher Education (THE) 50 yılı aşmamış geç üniversite sıralamasını açıkladı. Sıralamada hiçbir devlet üniversitesi yer almazken ilk 50’de yalnızca 1, ilk 100’de ise yalnızca 2 üniversite listeye girdi. AKP döneminde açılan hiçbir üniversite listede kendisine yer bulamadı.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, en iyi “Genç Üniversiteler Sıralaması”nı resmi internet sitesinden açıkladı. Sıralamada genel THE Dünya Listesi’ndeki aynı performans ölçekleri kullanıldı. 25 bini aşkın üniversite arasından sadece bin 100 üniversite Times Higher Education (THE) 2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda yer aldı.

Sıralamada ilk 10’da Kanada’dan 3, Birleşik Krallık’tan 2, İsveç’ten 2, Yeni Zelanda, İtalya ve Hong Kong’tan ise 1’er üniversite yer aldı. Türkiye’den hiçbir devlet üniversitesinin giremediği sıralamada ilk yüze sadece Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi girebildi.

Sabancı Üniversitesi 48’inci olurken, Koç Üniversitesi ise 70’inci sırada kendine yer buldu. AKP döneminde açılan 100’ü aşkın hiçbir üniversitenin sıralamaya girememesi dikkat çekti.