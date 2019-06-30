Devlet yurtları yetersiz kalıyor

BirGün/Eğitim

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim öğrenci yurtlarının sayısı 2017 yılından 2018 yılına kadar sadece 42 artarken dini vakıflara ve cemaatlere bağlı yurtların sayısı katlanarak büyüyor. Üniversite öğrencilerine hizmet veren 777 devlet yurduna karşın aralarında TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı’nın da olduğu altı kuruluşa bağlı öğrenci yurtlarının sayısı 374’e ulaştı.

Kayıt sürecinde üniversite yerleşkelerine stant kurarak öğrencileri kendi yurtlarına çekmeye çalışan dini vakıflara bağlı yurtların sayısı ve kapasitesi son yıllarda hızla arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, devlet yurtlarının 2018 yılındaki kapasitesi 2017 yılına göre sadece yüzde 6 artarken aynı dönemde dini vakıf ve derneklere bağlı yurtlarının kapasitesi yüzde 19 büyüdü.

ÇOĞU SON İKİ YILDA AÇILDI

Sadece İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜGVA, TÜRGEV, İhlas Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği’ne bağlı yükseköğretim öğrenci yurtlarının sayısı devlet yurtlarının sayısının yarısına yaklaştı. Büyük bölümü son iki yılda açılan altı kuruluşa bağlı yurtların sayısının 374 olduğu öğrenildi.

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‘ÖĞRENCİ YOK’ YALANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın Türkiye genelinde 58 yükseköğretim öğrenci yurdu bulunuyor. Vakıf, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan Gaziantep’teki bir öğrenci yurdunu da bünyesinde barındırıyor. Malatya Hekimhan’da öğrenci olmadığı gerekçesiyle Turgut Özal Üniversitesi’ne devredilen öğrenci yurdunun da TÜGVA’ya devredileceği iddia ediliyor. Esra Albayrak’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu TÜRGEV’in toplam yurt sayısının 60 olduğu biliniyor. Darbe girişimi sonrasında el konulan İstanbul Fatih’teki bir cemaat yurdu da TÜRGEV bünyesinde hizmete devam ediyor.

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İLİM YAYMA’DAN 177 YURT

İlim Yayma Cemiyeti, yurt sayısı itibarıyla öne çıkıyor. İmam hatip okullarının açılmasını destekleyen ve burada okuyan öğrencilere burs veren cemiyetin 177 öğrenci yurdu bulunuyor. Cemiyet, Afyon’da 2017-2018 eğitim öğretim döneminde açılması planlanan erkek yurdunu da Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun, “Kurum politikası” diyerek devretmesiyle elinde bulunduruyor. Bünyesindeki yurtlarda yaşanan çocuk tacizleriyle gündeme gelen Ensar Vakfı’nın ise 34 yükseköğretim yurdu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 28.7 milyon TL para aktarıldığı ortaya çıkan Ensar’ın yurtlarının yatak kapasitesi binlere yaklaşıyor. İhlas Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği’nin yurt sayısı da sırasıyla 28 ve 17 ile ifade ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “2018 Yılı Faaliyet Raporu”na göre, “Artan üniversite ve öğrenci sayısı ile birlikte barınma talebini karşılayamama riski”, Bakanlık için tehdit oluşturuyor.

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YALANLAR

“Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi artırılacak, yatılılık imkanlarının ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline yayılımı sağlanacak ve pansiyon hizmetleri tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu suretle taşımalı eğitim azaltılacak ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terki azaltılacak.

07/11/2018 Ziya Selçuk

GERÇEKLER

AKP iktidarları döneminde; 20 bin köy okulu kapatıldı. Bu okulların çoğu ahır yapıldı.

• Köyünde, mahallesinde okul olmayan öğrenciler taşımalı eğitime mecbur kaldı. (Her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci)

• Ailesinden uzakta eğitim almak zorunda kalan yoksul öğrenciler, MEB yeterli yurt ve pansiyon olanağı sağlamadığı için tarikatların-vakıfların-derneklerin yurtlarına mahkum oldu.

Vaat var ama değişen bir şey yok!