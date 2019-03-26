Devletin kâr sınavı: ÖSYM sınavlarından 113 milyon TL kâr

ÖSYM’nin 2018 yılı faaliyet raporu, kurumun yıl içinde yapılan altı sınavdan toplam 113 milyon 788 bin TL kar elde ettiğini ortaya koydu.



ÖSYM tarafından yapılan sınavlara giriş için belirlenen başvuru ücretleri, 2018 yılında da ailelerin cebini yaktı. Çok sayıda öğrenci, başvuru ücretini karşılayamadığı için sınavlara giremedi. Öğrenciler ve aileler, kendilerini ekonomik olarak zorda bırakan sınav ücretlerine tepki gösterdi. ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2019 yılında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başvuru ücretlerine zam yapılmadığı bildirildi.



İlginizi çekebilir: Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü yargıya taşındı: Eğitim, başka kurumlara devredilemez

BAKANIN HABERİ YOK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüksek sınav ücretlerine yönelik artan tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, sınavların özelliğine göre maliyetlerin de arttığını söyledi. Selçuk, özellikle Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (EUS) maliyetlerinin diğer sınavlara oranla fazla olduğunu anlatarak “Sınavlardan kesinlikle kar elde edilmiyor” ifadesini kullandı.



Selçuk’un bu açıklamalarına karşın, ÖSYM sınavlarından elde edilen gelir ve gider kalemleri arasındaki gelir lehine fark oluştu. Buna göre, 2018 yılında üç oturum halinde düzenlenen YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve Kurum Sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin toplamı 737 milyon 367 bin 448 TL’ye ulaştı. Yıl içinde yapılan tüm sınavlarda kullanılan testlerin hazırlanması, soru kitapçıklarının basılması, paketlenmesi, nakliyesi gibi kalemler için toplam 623 milyon 578 bin 517 TL harcandı. ÖSYM’nin sınavlardan elde ettiği gelir ve maliyet gideri arasındaki fark 113 milyon 788 bin TL oldu. ÖSYM’nin faaliyet raporunda, adaylardan alınan sınav ücretlerinin kurumun parasal kaynağını oluşturduğu da vurgulandı.



İlginizi çekebilir: Dışişleri'ne sınavsız 36 memur alınmış

GELİR ARTTI



Adaylardan 2018 yılından düzenlenen sınavlardan alınan ücretlerin 2017 yılına göre yüksekliği de dikkati çekti. Kurumun sınav gelirleri 2017’de 525 milyon 768 bin TL olurken aynı yıl giderler, 509 milyon TL olarak kaydedildi.

***

ALES ve YDS toplamı 240 TL

Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin 2019 yılında girecekleri sınavlardan bazıları için belirlenen başvuru ücretleri şöyle oldu:



• Üniversite sınavına başvuracak adaylardan sadece TYT’ye girecek olanlar 50 TL, TYT ile birlikte AYT ve YDT’ten herhangi birine girmek isteyen adaylar 100 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150 TL yatıracak.



• Öğrenciler, lisansüstü eğitim için girmek zorunda oldukları YDS için 120 TL başvuru ücreti ödeyecek.



• ALES’e girmek isteyen adaylar başvuru için 120 TL ödeyecek. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olacak.