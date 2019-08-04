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04.08.2019
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Devrek Şelaleleri keşfedilmeyi bekliyor

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İbrahim Tığ / Devrek

Zonguldak Devrek’e bağlı Tosunlar Köyü’nde bulunan Malya (Kızgölü ve Kadirgülü) Şelaleleri keşfedilmeyi bekliyor.Sıcak havanın etkili olduğu Devrek’te doğa tutkunları Malya Şelaleleri’ne giderek, kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izleyip bir yandan da biriken gölette yüzme fırsatı buluyor. Devrek’te bulunan şelaleler özellikle ormanların tür ve biyolojik çeşitliği yanında akarsuların da ayrı bir cennet olduğunu gözleniyor.

Devrek Kent Konseyi Doğa Yürüyüş Grubu Başkanı, Emekli Öğretmen Faik Mekik, Devrek’te bulunun şelalelerin ciddi bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mekik, “El değmemiş, bakir bir saha. Üst kısmında hiç yerleşim yeri bulunmuyor. Buraya ulaşım oldukça kolay. Köy merkezine kadar araç geliyor. Ondan sonrası 15-20 dakikalık yol. Burada köylülerce Kızgölü ve Kadirgülü adında 2 şelale mevcut. Devrek’imiz gerçekten doğa aşığı, doğayı seven insanlarımızın gezebileceği, görülmesi gereken güzel bir yer. Doğayla iç içe olmak isteyen herkesi Devrek’e bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Devrek’te bulunan Karabuğat, Madencioğlu, Bostandüzü, Malya (Kızgölü ve Kadirgülü) Şelaleleri keşfedilmeyi bekliyor.

Karabuğat Şelalesi

Devrek’e 15 kilometre uzuklıkta Sofular Köyü Çengere Mahallesi ile Karakoçlu Köyü Kadıoğlu Mahalleleri arasında bulunan Kazanbuğat Şelalesi doğal güzelliyle keşfedilmeyi bekliyor. Bozulmamış doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Kazanbuğat Şelalesi şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler ve doğal hayatı sevenler için iyi bir alternatif oluşturuyor.

Madencioğlu Şelalesi

Devrek’e 11 kilometre uzaklıkta bulunan bu şelale Madencioğlu Köyü sınırları içinde. Yerel halkın büyük ilgi gösterdiği bu şelale, dere yatağındaki ayrı noktalardaki dik yamaçlardan akan birkaç tane şelale oluşturur.

Bostandüzü Şelalesi

Devrek’e 8 kilometre uzaklıkta bulunan Bostandüzü Orman İçi Dinlenme Alanı içinde yer alan bu şelale Akçasu Köyü sınırları içinde. Yılın her günü halkın büyük bir ilgi gösterdiği bu mesire alanında yeralan şelalenin çevresi trekking, piknik ve mesire yeri olarak kullanılıyor. Burası doğa fotoğrafı çekmek için çok uygun bir yer.

Malya Şelalesi

Devrek’e 14 km uzaklıkta bulunan Tosunlar Köyü sınırları içerisinde altı adet arka arkaya oluşmuş şelaleler mutlaka görülmesi gereken birer doğa harikası. Köy merkezine kadar araçla ulaşım mümkün olup 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından şelalelere ulaşılabiliyor.

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