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25.07.2019
Anasayfa GÜNCEL DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı

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Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen vatandaşların katılım sağladığı (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçları açıklandı.

Adaylar, DGS sonuçları için sorgulama işlemlerini, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alanlardan mezun olduktan sonra hangi alanlardaki lisans programlarını tercih edilebileceğini başvuru kılavuzunda yer alan tablo-2’den öğrenebilecek.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını gösterecek.

  • Konu başlıkları:
  • DGS

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