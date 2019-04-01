DHA: YSK’nin verilerine göre İmamoğlu önde gidiyor

İstanbul’da seçim yarışı başa baş giderken; Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Demirören Haber Ajansı da Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre İmamoğlu’nun önde olduğu bilgisini paylaştı.

YSK’nin verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63’ünün açıldığı İstanbul’da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

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DHA haberinde, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63’ünün açıldığı İstanbul’da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor” dendi. Habere göre, İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım’a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770.

31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul’da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.

İmamoğlu, yüzde 0.32 farkla önde

DHA’nın haberine, 08:50’de güncelleme geldi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine saat 08.50’de İstanbul’da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 – Açılan sandık sayısı: 31 bin 86

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,68

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 114 – Binali Yıldırım: 4 milyon 129 bin 892

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 – Binali Yıldırım: Yüzde 48,48