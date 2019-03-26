14 C
Istanbul
26.03.2019
Anasayfa MEDYA DHA'dan 'A Haber' tipi skandal haberler

DHA’dan ‘A Haber’ tipi skandal haberler

birgun.net birgun.net

Doğan grubundan Demirören grubuna satışının ardından hükümete yakın yayın yapmaya başlayan DHA, seçime sayılı günler kala dozu iyice artırdı.

DHA, CHP’li belediyeler ve belediye başkan adayları aleyhine yandaş medyanın yaptığı haberlerin birebir kopyalarını abonelerine geçmeyi sürdürüyor.

DHA, son olarak CHP’li Çatalca Belediyesi ile ilgili ‘A Haber’ tarzı bir habere imza attı.

“Hizmette CHP farkı: Gerçekte yok ama kataloglarda var” başlıklı haberde Çatalca halkının belediyeden çok rahatsız olduğu iddia ediliyor. CHP’nin belediye kataloglarında yer alan projelerin gerçekte var olmadığı öne sürülüyor.

Haberde ‘Çatalcalı vatandaş’ olarak görüşlerine başvurulan kimsenin isminin yer almaması da dikkat çekiyor. ‘Yeni kitapçıklarına koydukları maddeler yalandan ibaret’ gibi ara başlıklarla süslenen habere görüş bildirenler ‘bir vatandaş’ ve ‘diğer bir vatandaş’ isimleriyle yer alıyor.

İlginizi çekebilir:  31 Mart seçimleri, ekonomik kriz ve medya

- Reklam -

SON HABERLER

İki kadının birlikte tarihte ilk kez yapacağı uzay yürüyüşüne ‘kıyafet’ engeli

birgun.net -
Tarihte ilk kez iki kadının birlikte yapacağı uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda...
Devamını Oku

Kartal sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

birgun.net -
İstanbul Kartal sahilindeki kayalıklar arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen...
Devamını Oku

DHA’dan ‘A Haber’ tipi skandal haberler

birgun.net -
Doğan grubundan Demirören grubuna satışının ardından hükümete yakın yayın yapmaya başlayan DHA,...
Devamını Oku

Akşener: Yüz yüze bakamayacak hâle gelmeyin

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili, "Bu,...
Devamını Oku

11 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene ‘iyi hal’ indirimi

birgun.net -
Erzurum'da 1'i erkek toplam 11 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla indirimsiz 297...
Devamını Oku

CNN yönetimi, CNN Türk hakkında inceleme başlattı

birgun.net -
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan Hürriyet ve CNN'in, CHP'ye yönelik haberlerinin ardından...
Devamını Oku

Amasya’da koyun altız doğurdu

birgun.net -
Amasya'da Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde Bafra ırkı koyun, 6 kuzu dünyaya getirdi. İlgi...
Devamını Oku

CHP’den “Terörist” suçlamasına dava yağmuru

BİRGÜN ANKARA -
CHP Genel Merkezi ve adaylar, bazı gazete, ajans ve televizyonların istihbarat raporlarına...
Devamını Oku

Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Eski Genel Sekreteri Hasan Erdoğan’ın ardından…

birgun.net -
Feyzullah ERTUĞRUL / TÖS ve Eğit-Der Eski Genel Başkanı ...
Devamını Oku

Şule Çet davasında en önemli delillerden biri kaybedildi!

birgun.net -
Ankara'da cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi