DHA’dan ‘A Haber’ tipi skandal haberler

Doğan grubundan Demirören grubuna satışının ardından hükümete yakın yayın yapmaya başlayan DHA, seçime sayılı günler kala dozu iyice artırdı.

DHA, CHP’li belediyeler ve belediye başkan adayları aleyhine yandaş medyanın yaptığı haberlerin birebir kopyalarını abonelerine geçmeyi sürdürüyor.

DHA, son olarak CHP’li Çatalca Belediyesi ile ilgili ‘A Haber’ tarzı bir habere imza attı.

“Hizmette CHP farkı: Gerçekte yok ama kataloglarda var” başlıklı haberde Çatalca halkının belediyeden çok rahatsız olduğu iddia ediliyor. CHP’nin belediye kataloglarında yer alan projelerin gerçekte var olmadığı öne sürülüyor.

Haberde ‘Çatalcalı vatandaş’ olarak görüşlerine başvurulan kimsenin isminin yer almaması da dikkat çekiyor. ‘Yeni kitapçıklarına koydukları maddeler yalandan ibaret’ gibi ara başlıklarla süslenen habere görüş bildirenler ‘bir vatandaş’ ve ‘diğer bir vatandaş’ isimleriyle yer alıyor.