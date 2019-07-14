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14.07.2019
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DHMİ’de sonunda atama yapıldı

Aylardır toplanamayan DHMİ Yönetim Kurulu’na atama yapıldı. Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili Sümbül yönetime atanırken, Yönetim Kurulu’nun Mayıs ve Haziran aylarında hiç toplanmadığı ortaya çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Eski Genel Müdür Funda Ocak’ın emekliliğe ayrılmasının ardından Yönetim Kurulu üye sayısı üçe düşen Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü’ne geçen hafta atama yapıldı. Atama yapıldığı gün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Ancak ayda iki kez toplanma zorunluluğu bulunan Yönetim Kurulu’nun Mayıs ve Haziran aylarında hiç toplanamadığı ortaya çıktı.

Eski Genel Müdürü Orhan Birdal döneminde yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve Birdal’ın görevinden alınmasının ardından aynı soruşturmada ismi geçen Funda Ocak’ın atandığı DHMİ’ye dördüncü Yönetim Kurulu üyesi aylar sonra bulundu.

ALTYAPI MÜDÜRÜ GELDİ

Ocak’ın emekliye ayrılmasının ardından yönetim kademesi değişen ve üye sayısı üçe gerileyen DHMİ’de Yönetim Kurulu toplantıları dört üye sayısına ulaşılamadığı için yapılamadı.

Toplanamayan ve yeni karar alamayan yönetim kurulu, bunun yerine üçlü istişarelerle süreci sürdürdü. İstanbul seçimleri nedeniyle aksayan atama işlemi, 8 Temmuz’da yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’ye gönderdiği yazıda, kurumun dördüncü Yönetim Kurulu üyeliğine, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül’ün atandığı ve Yönetim Kurulu’nun toplandığını bildirdi.

Havalimanlarına ilişkin önemli süreçlerin geride kalmış olmasına karşın DHMİ Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısına yeni ulaşılabildiğini bildiren İlgezdi, “Kamunun hemen hemen tüm alanlarında görülen ciddiyetsizlik DHMİ’ye de sirayet etti. Aylarca bir üye dahi atayamadılar ve kurumun karar almasını imkansız hale getirdiler. Bürokrasi hızlanacak diye Başkanlık Sistemi’ni getirenlerin ülkeye verdiği zararı bir kez daha gördük” dedi.

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