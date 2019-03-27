Diagne’den sakatlık açıklaması

Senegal Milli Takımı’nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulunarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu , ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Senegal’in Mali ile oynadığı hazırlık maçında ilk onbirde sahaya çıkan Diagne, 59. dakikada gelişen bir pozisyonda ceza alanında yerde kalmış; 27 yaşındaki oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyun alanının dışına taşınmıştı.



