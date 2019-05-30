Didem Arslan Yılmaz’dan Ahmet Hakan’a ‘çirkeflik’ yanıtı

Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, kendisini hedef alan Ahmet Hakan’a sert bir yanıt verdi.

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Didem Arslan Yılmaz’ı hedef alarak, “Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için… Resmen ve alenen… Ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor. Yahu bacım! Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin… Al senin olsun!” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Ahmet Hakan’a yanıt veren Yılmaz, “Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda siyaset gündeminin en önemli iki ismi. Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum… BİR SAKINCASI MI VAR?” dedi.

Yılmaz paylaşımının devamında, “Bel altı vurmam çirkeflik yapmam. Bir örnek verim; tatildeki kanal patronunun ayağına kadar gidip bir sunucuyu kovdurmaya çalışsaydım, bu sadece ekmekle oynamak değil, çirkeflik olurdu. Ben böyle bir kötülük yapmam!!!” dedi.