Didem Arslan Yılmaz’dan ‘ortak yayın’ eleştirisi

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz paylaşımında, “Formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayını için adı geçen Didem Arslan Yılmaz konuyla ilgili Twitter hesabından bir eleştiri yaptı.
Formatın politikacılar tarafından belirlenlemesinin yanlış olduğunu belirten Yılmaz’ın paylaşımı şöyle:
“Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz.”