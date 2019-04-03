Didem Gülçin Erdem’den yeni kitap: “Boşluklara Doğru İlerleyelim”

Didem Gülçin Erdem’in “Perdesiz“ ve “Olmayanım İçinizde” adlı kitaplarından sonra üçüncü kitabı “Boşluklara Doğru İlerleyelim”, Edebi Şeyler etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Şairin ilk kitabı olan ‘Perdesiz’, 2009 Memet Fuat Genç Şiir Ödülü ile Arkadaş Z. Özger ‘Juri Özel Ödülü’ne değer görülmüştü.
Yazı ve şiirleri bugüne dek Varlık, Çevrimdışı İstanbul, BirGün Kitap, Duvar, Özgür Edebiyat, Yasakmeyve gibi dergilerde yayımlandı.
Didem Gülçin Erdem, Öğretim elemanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.