28.3 C
Istanbul
21.07.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Didim'de deniz temizlendi, halı bile çıktı

Didim’de deniz temizlendi, halı bile çıktı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Aydın’ın Didim ilçesinde, protokolün de katılımıyla dalgıçlar tarafından yaklaşık bir saat temizlik çalışması yapıldı. Çalışmada denizden lastik, cam şişe ve demir gibi atıklar toplanırken, suyun içinden çıkan halı şaşırttı.

Didim Belediyesi’nce ‘İyilik yap denize atma’ sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Çamlık Mahallesi’ndeki Altınkum İskele ve liman çevresinde ilçe protokolü ve dalgıç ekiplerince deniz dibi temizliği yapıldı.

Etkinliğe CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Didim İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Deniz Atabay, belediye meclisi üyeleri ve birçok kişi katıldı. Altınkum iskele ve liman çevresinde dalış yapan İlçe Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Meclisi üyeleri ve dalgıçlar, denizin dibinde birikmiş atıkları topladı.

Yaklaşık bir saat süren temizlik çalışması sonunda deniz dibinden lastik, pet ile cam şişe, plastik, metal, halı ve karton gibi malzemelerden oluşan çok sayıda atık çıkarıldı. Denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, manzaranın çok acı olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı’ndaki denizin dibinden çok sayıda atık malzemenin çıktığını belirten Başkan Atabay, suyun temiz tutulması konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayıp, “Burası Didim’de dünyaca ünlü Altınkum Plajı. İnsanlar denizi güzel olduğu için buraya geliyor. Burada yaşayanlar olarak bizler maalesef yaşadığımız yerin kıymetini bilemiyoruz. Ne bulursak denize atıyoruz. Önemli olan temizlemek değil, denizi kirletmemek. Dalgıç arkadaşlarımıza denizin kıymetini bildikleri için çok teşekkür ediyorum. Lütfen herkes denizin kıymetini bilsin. Bu gibi atıkları denize atmak yerine çöpe atarlarsa denizimiz de doğamız da temiz kalır”  dedi.


Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,517AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Didim’de deniz temizlendi, halı bile çıktı

birgun.net -
Aydın'ın Didim ilçesinde, protokolün de katılımıyla dalgıçlar tarafından yaklaşık bir saat temizlik çalışması...
Devamını Oku

THK’den eski yöneticiler için suç duyurusu

birgun.net -
Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığınca, kurumun eski yöneticileri hakkında 'ihaleye fesat...
Devamını Oku

İzmir Film Festivali yarın başlıyor

birgun.net -
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Asitem destekleri ile...
Devamını Oku

Adana’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi

birgun.net -
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha yaşamını...
Devamını Oku

Göcücek koyundaki yapılaşmaya piknikli protesto

birgun.net -
İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'nin cenneti andıran koylarından Gücücek'te, Hazine'ye ait arazinin...
Devamını Oku

Kırgızistan’da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı

birgun.net -
Kırgızistan’da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına...
Devamını Oku

Bahçeli’nin hedefinde yine HDP ve İYİ Parti var

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da konuştu.
Devamını Oku

Antalya’da 40 derece sıcakta bir araç kendiliğinden alev aldı

birgun.net -
Antalya'da yayladan gelen bir araç, 40 dereceyi aşan sıcakta park halindeyken kendiliğinden...
Devamını Oku

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, istifa planını açıkladı

birgun.net -
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Johnson'ın başbakan...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sağanak uyarısı yaptı. Samsun'un doğusu, Tokat,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi