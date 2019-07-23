DİERG’den liselere revizyon önerisi: İmam hatibe mecbur bırakmak yanlış

Anıl Ataş

2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) birinci tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), “Liselerde Revizyon Önerisi” başlıklı altıncı öneri notunu yayınladı.

Mevcut sınav sisteminde yaşanan durum için “dersliklere 41. öğrenci olarak girememiş öğrencileri ve dersliklerinde kontenjanın çok altında öğrencinin öğrenim gördüğü okulları odağına alan bir öneri” sunan DİERG, bu önerinin toplumun kaynaklarının verimli değerlendirilmesi, planlamalardan kaynaklanan eksikliklerin belirginleşmesi ve giderilmesi amacıyla şekillendirdiğini belirtti.

“Bir okul türünde kontenjan dolmuyorken, bir başka okul türünde ise dersliklerde 40’ar öğrenci öğrenim görecekse, bu orantısız ve çarpık durumun devam etmesine izin verilmeyebilir ve hızla dengelenebilir” diyen DİERG, Diyarbakır’daki okul türlerinin bu açıdan örnek verilebileceğini söyledi.

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Öneri notunda şu ifadeler kullanıldı: “Diyarbakır’da 26 bin 356 öğrencinin sınava girdiği göz önüne alındığında, ildeki bu 34 liseden fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine bin 830 öğrencinin alınacak olması; talep, okul sayısı ve kontenjanlar arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir. MTAL ya da AİHL’ye kayıt yaptırmak istemeyen öğrencileri özel okullara ya da açık liseye yönlenmeye mecbur bırakmamak gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenilen, Fen ve Anadolu liselerinin sayısının artırılması, donanımlarının ve olanaklarının imam hatip liseleri düzeyine getirilmesidir.”