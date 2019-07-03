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03.07.2019
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‘Diğer derslere gerek yok, öğretmenler ateist, deist’ diyen öğretmen hakkında soru önergesi

Mersin'de öğrencilere “diğer derslere gerek yok”, “öğretmenler ateist, deist. Bunlar Allahsız. Öğrencileri dinden çıkarıyor” diyen öğretmen için CHP soru önergesi verdi.

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Mersin’de matematik öğretmeni K.B.’nin derslerde öğrencilere “diğer derslere gerek yok”, “öğretmenler ateist, deist. Bunlar Allahsız. Öğrencileri dinden çıkarıyor” ve “Bu mahallede yaşayanlar komünist, ben burayı düzeltmeye çalışıyorum” dediği iddia edildi. CHP konuyu meclise taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Antmen önergesinde “Daha önce Mersin-Tarsus Ulaş Ortaokulu’nda görevli iken (aynı nedenle) kademe durdurma ve yer değiştirme cezası alarak Mersin Tarsus Çağlayan Ortaokulu’nda görevlendirilen Matematik öğretmeni K.B’nin derslerinde Matematik dersini anlatmadığı, derslerinde Said Nursi’nin Risalei Nur kitaplarından bölümleri anlattığı iddia edilmektedir” dedi.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

– Bahsi geçen iddialar doğru mudur? Doğru ise bahsi geçen öğretmen hakkında idari soruşturma ne aşamadadır, adli kovuşturma talep edilecek midir?

– Bu kişi ile ilgili daha önce kaç kez şikayette bulunulmuştur? Şikayetler ne zaman yapılmıştır? Bu şikayetlerin akıbetleri ne olmuştur, ilgili şahıs ne cezalar almıştır?

– Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA sıralamalarında ve UNICEF raporunda da son sırada yer aldığı ortadayken; eğitimin kalitesi yükseltilmesi gerekirken halen bu gibi kişilere neden ve nasıl öğretmenlik yaptırılmaktadır?

– Son 10 yılda Türkiye’de kaç öğretmen hakkında şikayette bulunulmuştur? Kaçı hakkında adli ya da idari işlem yapılmıştır? Bunların gerekçeleri nelerdir? Sonuçları ne olmuştur?

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