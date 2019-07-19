Digiturk ödeme yapmadı, futbol kulüpleri ihtar çekti

İddiaya göre Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden futbol kulüpleri, 8 Temmuz’da ödemesi gereken 125 milyon dolarlık yayın hakkı gelirini ödemeyen ödemeyen Bein Group’a ihtar çekti.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Katarlı Bein Group’un sahibi olduğu Digiturk, 8 Temmuz’da yapılması gereken ödeme öncesi, döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı zarar ettiğini öne sürerek kuru 3.80 TL’de sabitlemek istemişti. Kulüpler ise kabul etmemişti. Ardından kriz çıkmış ve kulüpler, 8 Temmuz’da yapılacak ödemenin yapılmaması halinde ihtar çekeceğini duyurmuştu.

Süper Lig’de yeni sezon 16 Ağustos’ta başlıyor. 18 kulüp adına yayıncı kuruluşla görüşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yürütüyor. TFF, Kulüpler Birliği ve Digiturk yöneticileri, krizin çözmek için ilk aşamada 18 Haziran ve 2 Temmuz’da toplantılar yapmıştı.

ANLAŞMAYI BOZARSA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Bein Group, Kasım 2016’da maçların naklen yayın ihalesini, yıllık 500 milyon dolara almıştı.

Sözleşmenin detayları açıklanmadı ancak Digiturk, 2019/2020 sezonu için kulüplere 250 milyon doları cari kurdan, 250 milyon doları da 4.77 TL sabit kurdan olmak üzere minimum 2.6 milyar TL ödemek üzere anlaştı.

Yayıncı kuruluşun anlaşmadan çekilmesi halinde 265 milyon doların üzerinde tazminat ödemesi gerektiği ifade ediliyor.

