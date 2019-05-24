Digiturk’un Katarlı patronuna 3,5 milyar dolarlık rüşvet soruşturması

Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain’in ve aynı zamanda Digitürk’ün, beIN Sports’un sahibi olan Katarlı patron Nasser al-Khelaifi’ye, Katar’ın 2017 ve 2019 atletizm dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapması için rüşvet verdiği iddiasıyla Fransa’da resmen soruşturma açıldı.

BBC‘nin haberine göre, Nasser al-Khelaifi’nin avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre 2011 yılında rüşvet amacıyla 3,5 milyar dolarlık bir ödeme yaptığı öne sürülüyor.

Katar merkezli bir şirket olan Oryx QSI’nin, dönemin Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) başkanı olan Lamine Diack’ın oğlu Papa Massata Diack’ın sahibi olduğu spor pazarlama şirketine yaptığı ödeme incelenmekte.

Soruşturmanın başında bulunan hakimin, Khelaifi’nin avukatlarına gönderdiği açıklamada ödemenin Khelaifi tarafından onaylandığı söyleniyor, ancak avukatları Katarlı patronun o sırada Oryx QSI şirketi ile bir bağlantısının olmadığını savunuyor.

‘FIFA’YA AVANTAJ SAĞLADI’ SORUŞTURMASI

Nasser al-Khelaifi, 2016 yılında sahibi olduğu BeIN Sports şirketi aracılığıyla üç yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolünde olan Digitürk’ü satın almıştı.

1,3 milyar dolara Digiturk’ü satın alan Katarlı beIN Media Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaif, dosyada zanlı durumuna düşerken hakkında dava açılmasına da bir adım yaklaşmış oldu.

Khelaifi başka bir soruşturma kapsamında ise İsviçre’de 2026 ve 2030 Dünya Kupası’nın yayın hakkını almak için FIFA’ya ‘avantaj sağladığı’ iddiasıyla araştırılıyor.