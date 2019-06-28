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28.06.2019
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Dikey Geçiş Sınavı adaylarına ‘saat’ uyarısı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 30 Haziran’da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı’na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

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Buna göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

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