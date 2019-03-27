Dikili Salimbey Mahallesi Muhtar Adayı Ayşe Hamarat Ortaköy: Yalnızlık duygusunu dayanışmayla yok edeceğiz

LÜTFİ UZUNKALA

İzmir Dikili’nin Salimbey Mahallesi’nde bir başka muhtarlık çalışması yürütülüyor. Muhtar adayı Ayşe Hamarat Ortaköy’ün hedefleri arasında dayanışma ve yardımlaşmanın yeniden geliştirilmesi öncelikli hedeflerden. Ortaköy, “Yalnız yaşayanlar, özellikle de yaşlılar için dayanışma, yardımlaşma ağları oluşturarak insanlarımızda geliştirilen yalnızlık duygusunu yok etmek önceliğimiz olacak” diyor.

• Neden muhtar adayı oldunuz?



Salimbey Mahallesi doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği, sokaklarında korkusuz ve özgürce oyunlar oynadığım bir mahalle. Bu bağlamda benim açımdan mahallenin ötesinde bir özelliğe sahip. Çalışma koşullarım gereği Dikili’den ayrıldım. Emekli olduktan sonra tekrar Dikili’ye döndüğümde mahallemiz yaşam alanı olmaktan öte betonlaşmıştı. Oyun ve yeşil alanları, sokaklarında çocuk sesleri, kapı önü sohbetleri yok olmuş bir mahalle ile karşılaştım. İçim burkuldu. Bu böyle olmamalı diye düşündüm. Eski mahalle kültürümüzü yeniden canlandırmak ve tüm sorunları mahallemiz yaşayanlarıyla oluşturacağımız meclis örgütlenmesiyle birlikte çözmek için aday oldum.

• Tespit ettiğiniz sorunların çözümünde hangi araçları kullanacaksınız?



Mahallemizin birçok sorunu var: Bu sorunların bir kısmı muhtarlık tarafından, bir kısmı ise belediye ve kaymakamlıkla birlikte çözümlenecek özellikte. Çocuk parkları, çöp, otopark, metruk evler vb. gibi sorunları öncelikle belediye ve kaymakamlık ile birlikte çözmek için çaba göstereceğiz, olmaz ise mahallemiz yaşayanlarıyla birlikte çözeceğiz. Muhtarlığın mahalleli ile birlikte çözebileceği sorunları belirtmek gerekirse; Dayanışmanın, yardımlaşmanın yeniden geliştirilmesi. Herhangi bir şeye ihtiyacı olanlar, yalnız yaşayanlar, özellikle yaşlılar için dayanışma, yardımlaşma ağları oluşturarak insanlarımızda geliştirilen yalnızlık duygusunu yok etmek önceliğimiz olacak.



En değerli varlıklarımız çocuklarımızın oyun alanları yok denecek kadar az. Oyun alanlarının geliştirilmesi, çoğaltılması için belediye ile işbirliği geliştirilmesi, ayrıca çocuklarımızın gelişimini olumlu etkileyecek etkinlik ve atölyelerin oluşturulması, yine gençlerin ve kadınların zamanlarını verimli/üretken geçirebilecekleri atölyelerin oluşturulması bir başka önceliğimiz.



Mahallemiz gün geçtikçe betonlaşmakta, su baskınlarına açık hale gelmektedir. Yanlış yapılaşma sonucunda mahallemizin yeşil alanları yok olmaktadır. Önceliğimiz var olan yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar geliştirmek olacak.



Mahallemizin diğer canlıları olan sokak hayvanlarına duyarlı yurttaşlarımızla birlikte mama ve su alanları oluşturacağız.



Bu sorunlar hemen görülenler. Saha çalışmaları ile birlikte yurttaşlarla geliştirilen diyalog ve sohbetlerde daha birçok sorunun (sokakların kirliliği ve yollarda oluşan çukurlar, şehir suyu kesintileri, inşaatlardan yayılan kirlilik ve gürültü, engelsiz kent doğrultusundaki talepler vb.) varlığı ifade edildi.



Tüm bu sorunları nasıl çözeceğiz? Muhtarlık genel olarak mazbatayı alıp mühür basmak, evrak dağıtmak ve muhtarlıkta oturmak olarak görülmekte. Bu anlayışı baştan reddediyoruz. Biz “Yaşam mahallede başlar” ve “Birlikte Başaracağız” anlayışından hareketle ne yapacaksak mahallemizde yaşayanlarla birlikte yapacağız. Sorunların saptanması noktasında öncelikler sıralamasını oluşturacağımız mahalle meclisinde karar alacağız. Demokratik yöntemle belirlenen sokak temsilcileriyle oluşturulacak mahalle meclisi ile yerel demokrasi ve demokratik işleyişi geliştirmek, sorunları birlikte çözmek anlayış ve tarzı temel çizgimiz olacak.

• Sosyal ve kültürel hayata dair gençler, yaşlılar ve kadınlarla ilgili projeleriniz nelerdir?



Dikili metropollere uzak küçük bir ilçe. İlçede sosyal ve kültürel etkinlik alanları hiç yok. Metropolün sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanamıyor. Sadece yaz aylarında turizm, özellikle Emek ve Demokrasi Şenlikleri nedeniyle çeşitli sosyal kültürel etkinlikler oluyor. Yılın diğer aylarında sosyal ve kültürel etkinlik yok denecek kadar az ya da çok çok sınırlı. Bu durum, özellikle gençlerin gelişimi açısından birçok olumsuzluğun ana kaynağı. Gençler ve kadınlar için sosyal kültürel alanda çeşitli etkinlikler (tiyatro, müzik, sinema günleri vb.) ve beceri kursu, atölyeler oluşturmayı hedefliyoruz. Yardım ve dayanışma ağlarıyla yaşlılarımızın gereksinimlerini 7/24 karşılayacak şekilde bir örgütlenmeyi yaşama geçirmeyi hedefliyoruz. Yaşlıların yalnızlık duygusuna kapılmamalarını sağlamak dayanışmamızın en önemli halkası. Yaşlıların kendi beceri ve hobilerini uygulayabilecekleri alanlar yaratılması doğrultusunda projelerimizi yaşama geçirmek için yoğun bir çalışma yürüteceğiz.

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Mahallemizi ve geleceğimizi hep birlikte kuralım

Denizli Çakmak Mahallesi’nde Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) desteklediği Cihan Engin Çelik muhtar adayı oldu.



Cihan Engin Çelik’in aza listesi Ramazan Aydoğandemir, Didem Yağcıoğlu, Şennur Öncül, Mesut Taşdemir, Sibel Bozdemir, Mehmet Ulaş, Murat Furkan Aktaş ve Kadir Tübcil’den oluşuyor.



Çakmak Mahallesi’nin sorunlarını yakından bildiğini anlatan Çelik, “Çözüm için geliyoruz. Mahallemizi ve geleceğimizi hep birlikte kuralım. Kentimiz, mahallemiz, geleceğimiz için, birlikte üretelim, birlikte yönetelim” dedi.



Çelik, neden muhtar adayı olduğunu şu sözlerle anlattı: “Çakmak Mahallesi’nin sorunlarının tartışıldığı, sorunlar hakkında bilgilendirmenin ve çözüm yollarının araştırılıp üretildiği, böylece halkın demokratik katılımının sağlandığı bir muhtarlık istiyorum. Mahallemizde yaşayan kadınların, çocukların ve yaşlıların sorunlarının tespiti ve çözümünde söz sahibi olduğu bir muhtarlık mümkün. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda aday olmaya karar verdim.”

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Marmaris’te Haziran Hareketi adayları: Halk için halkla birlikte

Birleşik Haziran Hareketi (BHH)Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kemeraltı, İçmeler gibi önemli mahallelerinde çıkardığı muhtar adaylarıyla seçim çalışmalarını sürdürüyor.



KEMERALTI’NDA ŞAKİR KEÇECİ



Kemeraltı Mahallesi’ndeki muhtar adayı Şakir Keçeci. Keçeci 1957 Giresun doğumlu ve kırtasiyecilikten emekli. “Güler yüzlü, halkçı ve sosyal muhtarlık için şimdi değişim zamanı” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Keçeci, “Mahallemizi halk için ve halkla birlikte yönetelim” diyor.



Şakir Keçeci’nin listesinde Ümit Ertürk, Kemal Kutlu, Halil Şahin, İsmail Dolap, Cevahir İnce, Esra Yavuz, Abdullah Bıçakcıgil ve Cengiz Ernim yer alıyor.



İÇMELER’DE ATİLLA GENİŞ



İçmeler Mahallesi muhtar adayı ise Atilla Geniş. Geniş’in listesinde Gül Özmetin, Dilek Kaya, Özlem Şahin, Selma Ekinci, Asiye Canbaz, Yasemin Poyraz, Ayla Güler Kaya ve Abdil Uslu yer alıyor. Geniş, İçmeler’i halk için halkla birlikte yönetmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Örnek bir yönetim göstereceklerini kaydeden Geniş, “kazanacağız” diyor.

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Mahallenin sakini değil, sahibiyiz

İstanbul’un önemli mahallelerinden olan Kadıköy Acıbadem Mahallesi Muhtar Adayı Hikmet Durukanoğlu, BirGün’e konuştu. Muhtarlığın kamusal görev ve sorumluluk olduğunu ifade eden Durukanoğlu, “Demokratik, katılımcı, halkçı, kamucu bir muhtarlık olacağız. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını kural haline getireceğiz” dedi.



Hazırlanan broşürün çok güçlü olduğunu ve yaklaşık 20 bin seçmene bu broşürü dağıttıklarını belirten Durukanoğlu, “Bu broşür, Gezi’den bu yana mücadelenin içeriğidir. Geçen dönem Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nin muhtarlığını almamız ilkelerimizi orada geliştirmemizi sağladı. Bu ilkelerle yeni bir muhtarlık çerçevesi çizdik ve bu çerçeve genişleyerek devam ediyor” ifadelerini kullandı. Acıbadem ve Kadıköy Acıbadem mahallerinin aynı caddeyi ve pazarı paylaştığını açıklayan Durukanoğlu, “Mahalle sakini değil sahipleri olarak bu defa sorunları da birlikte çözmek için aynı ilke ve duygularla bir aradayız” dedi.



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Acıbadem Mahallesi’ni dinamik ve mücadele eden bir mahalle olarak tanımlayan Durukanoğlu, “Validebağ ve Tibaş Parkı’nda verdiğimiz mücadeleler bizi muhtarlıkları da almak zorunda bıraktı. Muhtarlığın nasıl olması gerektiğini de 2-3 ay süren tartışmalarımızla yeniden şekillendirdik” diye konuştu.



Hesap verebilir bir yönetim anlayışı



Muhtar seçildiğinde hayata geçireceği projelerden söz eden Durukanoğlu, “Muhtarlık binasını düzenleyip, gündüzleri gençlerin okuma ve çalışma salonu olarak, akşamları da mahallelinin toplantı salonu olarak kullanabileceği bir mekân haline getirmek istiyoruz. Mahalleliyle birlikte karar aldığımız mahalle meclislerini mutlaka oluşturacağız. Kamusal ve yeşil alanlarımızın korunmasını mutlaka sağlayacağız. Yeşil alanların çoğalması konusunda belediyeyi zorlayacağız” ifadelerini kullandı.



Durukoğlu, şunları da kaydetti: “Örgütlü bir mahalle oluşturacağız. Kooperatif çalışmalarının önünü açacağız. Tüketimi de üretimi de örgütlü hale getireceğiz. Kadın sorunlarına kesinlikle duyarlıyız ve kadın sorunlarını çözmek için uğraşacağız. Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkacağız. Demokratik, katılımcı, halkçı, kamucu bir muhtarlık olacağız. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını kural haline getireceğiz.”