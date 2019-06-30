24.9 C
Istanbul
30.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Dikili'de makilik ve ormanlık alanda yangın

Dikili’de makilik ve ormanlık alanda yangın

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

İzmir’in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı.

Alınan bilgiye göre Çandarlı Mahallesi’nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.

Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.

İlginizi çekebilir:  Germiyan'daki taş ocağı için 6. kez yargıya gidiliyor

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makilik alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Kırgöz, “Polis ekipleri, yangının ilerleme yönüne yakın bölgelerdeki bazı evleri önlem amaçlı boşalttı, itfaiye araçları da sitelerin yakınına konuşlandırıldı. Yangından etkilenen vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimiz. Bölgede rüzgar etkili.” diye konuştu.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,057AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bayburt Belediyesince kaldırılan Atatürk heykeli, eski yerinde

birgun.net -
Bayburt Belediyesince yürütülen otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında yapılan düzenleme çalışmaları...
Devamını Oku

Gazi Koşusu’nun ödülü İmamoğlu’ndan

birgun.net -
Veliefendi Hipodromu'daki Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" kazandı....
Devamını Oku

Tüpraş’ın elektriği kesildi

birgun.net -
Tüpraş İzmir Rafinerisinde meydana gelen arıza nedeniyle bir süre enerji kesintisi yaşandığı...
Devamını Oku

Van’da 3,8 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Van'ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem,...
Devamını Oku

Dikili’de makilik ve ormanlık alanda yangın

birgun.net -
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Rüzgar...
Devamını Oku

Sultanbeyli’de ormanlık alanda yangın

birgun.net -
Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Devamını Oku

Mansur Yavaş talimat verdi: Gökçek döneminde alınan cip düğün arabası oldu

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde büyük paralar ödenerek alınan cip...
Devamını Oku

Irak’ın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı

birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bugün bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
Devamını Oku

DSP’li Muammer Aydın, partideki görevlerinden istifa etti

birgun.net -
31 Mart seçimlerinde DSP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan 23 Haziran...
Devamını Oku

Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

birgun.net -
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi