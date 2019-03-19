Dikili’deki cinsel istismar davası yarın görülecek

İzmir’in Dikili ilçesindeki, Süleymancılar Tarikatı’na ait Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim yurdunda kalan çocukların cinsel istismara uğraması ile ilgi davanın dördüncü duruşmasına yarın devam edilecek.

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat.10.30’a ertelenmişti. Olayın sanığı Ömer Faruk E.’nin tutukluluk hali devam ediyor.

İlginizi çekebilir: AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş başvurusunu kabul etti

Öte yandan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şubesi mahkemeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Bütün sorumlular hesap verene kadar davanın takipçisi olacaklarını belirten Veli-Der açıklamasında, “Karanlığa karşı çocukların çıkaramadığı ses olmak için” herkesi mahkemeye çağırdı.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu da davayı takip edeceğini belirtti.