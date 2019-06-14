Dilek Dündar: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum

Pasaportuna el konulduğu için 3 yıldır eşi Can Dündar ve oğlunun yanına gidemeyen Dilek Dündar, yurtdışına çıktı.

Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta ailesi ile birlikte olan Dündar, “Tüm yasal yolları denedim dönüş alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı.

Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur.” dedi.