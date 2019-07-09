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09.07.2019
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Dilenerek değil, direnerek kazandık!

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Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde Baytur firmasının şantiyesinde çalışan Türkiyeli inşaat işçileri, ücretlerinin ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları sebebiyle başlattıkları grevi kazanımla bitirdi. İki haftadan fazla süren grevin sonucunda taleplerini patrona kabul ettirmeyi başaran işçiler, bir video yayımlayarak “Dilenerek değil, direnerek kazandık!” dedi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) tarafından yapılan açıklamada da “Hep birlikte yan yana gelip mücadele edersek bu kölelik koşullarından kurtuluruz” dendi.

KAVGAMIZDAN VAZGEÇMEDİK

Kazanımla sonuçlanan bu grevin tüm şantiyelere ışık olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Memleketten binlerce kilometre uzakta, herkesin adını bile telaffuz etmekte zorlandığı, ülkemizde herkesin seçimlere odaklanıp bizlerin mücadelesini görmezden geldiği bir dönemde, Suudi Arabistan’ın Tebük kentinin Sharma bölgesinde hakkımız olanı almak için mücadele ettik. Suudi polisinin grevimizi silahla ateş ederek engellemesine, sözcü arkadaşımızın gözaltına alınıp grevimizin baskıyla sonlandırılmaya çalışılmasına rağmen kavgamızdan vazgeçmedik. Aynı koğuşu, aynı ekmeği bölüşen işçiler hakkını aramak için yan yana gelip mücadele ettiğinde hiçbir engel onları durduramaz. İnşaat işçisi kendi geleceğini kendi eline almak zorundadır.”

İşçilerin bugün itibariyle yurda dönmesi planlanıyor.

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