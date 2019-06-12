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12.06.2019
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Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’dan imam hatip itirafı: Din ve dünya ayrımı olmayan kurumlar

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, imam hatip okullarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında laik eğitime aykırı ifadeler kullandı. Yılmaz, imam hatiplerin, “Din ve dünya ayrımı olmaksızın hayatı bütün halinde gören insanlar eğiten kurumlar” olduğunu kaydetti

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün dergisine yazdığı sunuş yazısında laik eğitimi hedef alan ifadeler kullandı. Yılmaz, amacı imam yetiştirmek olan imam hatip okullarının tanımını, “Din ve dünya ayrımı olmaksızın hayatı bir bütün halinde gören insan eğiten kurumlar” olarak yaptı.

MEB bütçesinden en büyük payı alan müdürlüklerden olan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün bu yıl beşincisini çıkardığı dergide imam hatip okullarının bir yıllık faaliyetlerine yer verildi. Dergi için sunuş yazısı kaleme alan Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, laik eğitim anlayışına uygun davranması gereken eğitim kurumlarını, “Allah’a kulluk bilinciyle insanlığa faydalı kamil insanlar yetiştiren okullar” olarak tarif etti.

‘MİLLETİN BEKASI İÇİN…’

Din eğitimi ve öğretiminin Bakanlığın gündeminden hiç düşmeyen bir konu olduğunu ifade eden Yılmaz, dini eğitimin fert ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ile “Milletin huzuru ve bekası” için önemli olduğunu savundu. Yılmaz, din eğitimi ile adaletin tesis edildiği yaşanabilir bir devlet kurulmasının mümkün olacağını ileri sürdüğü yazısında, “Nitelikli din eğitimi ile fertlerin ve toplumların dünya ve ahiret saadetini temin etmek mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı

‘TOPLANAN PARALARLA İNŞA EDİLDİ’

Yılmaz, imam hatiplerin halk-devlet kaynaşmasını sağladığını savunduğu yazısında şunları kaydetti:

“Halkımız zor şartlar altında kazandığı rızkından, ailesinin ve çocuklarının nasibinden kısıtlayarak bu okullara yardım etmiştir. Mendillerde toplanan paralarla gece gündüz demeden gösterilen fedakar gayretlerle imam hatip okulları inşa edilmiş ve devlete teslim edilmiştir. Devletin verdiği din eğitimine güvenen halkımız devletinden bu okullara müdür atmasını, öğretmen tayin etmesini, programını hazırlamasını isteyerek ona olan güvenini göstermiştir.”

BAŞARISIZLIK YOK SAYILDI

Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz yazısında, imam hatip okullarında öğretim birlikteliğini geliştirmek ve akademik başarıyı yükseltmek amacıyla sayısal, sözel, yabancı dil, sanat ve spor branşlarındaki derslerin öğretimine yönelik yeni stratejiler geliştirildiğini de belirtti.

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