Dini yayın için yüzde 100’lük sermaye artışı: DİB’in altı aylık harcaması 5 milyar

Bütçe büyüklüğü ve harcamaları ile aralarında icracı bakanlıkların da bulunduğu 29 kurumu 2019 yılında geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini yayınlarla görevli biriminin sermayesi Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 100 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen sermaye tutarı 40 milyon liradan 80 milyon liraya çıkarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca 20 Şubat 2015’te Bakanlar Kurulu kararı ile 20 milyon liradan 40 milyon liraya çıkartılan sermaye miktarında dört yıl sonra yüzde 100’lük artış yapıldı. 80 milyon liralık sermaye tahsis edilen işletme, dini yayınlar ile kitapevlerinin işletilmesinde kullanılacak.

GENÇLİĞE YÖNELİK YAYINCILIK

Sermayesi yüzde 100 arttırılan döner sermaye işletmesinin bağlı olduğu Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ev sahipliğinde ‘Gençliğe yönelik yayıncılık’ temalı ‘Dini Yayınlar Kongresi’ yaptı.

Kongreden sonra yayımlanan sonuç bildirgesinde şöyle denildi:

“Dinî inanç ve değerleri istismar eden FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine, yıkıcı fikirlere, sapkın inanç ve akımlara, İslam karşıtlığından İslam düşmanlığına evrilen İslamofobi propagandalarına karşı gençleri bilinçlendirilmeye yönelik yayın faaliyetleri artarak devam etmelidir. Gençlere yönelik yayınların niteliği ve niceliği zamanın şartlarına uygun olarak, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ciddi anlamda değişime uğramıştır. Bu bağlamda dinî içerikli yayınların üretiminde de farklılaşma yaşanmış, geçmişte sınırlı alanlara yönelik daha homojen eserler kaleme alınırken, günümüzde çeşitli tarz ve türlerde eserler üretilir hale gelmiştir. Ancak bu süreçte dinî sahada sahih bilgiye riayet etmeyen ve gençlerin ahlaki gelişimlerini göz ardı eden yayınların çoğaldığı da dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.”

5 MİLYAR HARCANDI

2019 yılı bütçesinden 10,4 milyarlık ödenek ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın altı ayın sonundaki harcama tutarı da 5 milyar 43 milyon lira oldu. En yüksek harcamayı 1 milyar lira Ocak ayında yapan Diyanet’in sonraki aylardaki harcama tutarları şöyle: “Şubat: 804 milyon, Mart: 777 milyon, Nisan: 825 milyon, Mayıs: 819 milyon, Haziran: 814 milyon.”

Diyanet yayınları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tartışmalara yol açan bazı yayınları şöyle:

Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor

Diyanet’in çocuklara ücretsiz dağıttığı, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ kitabında laiklik ve eğitim karşıtı propaganda yapıldı. Eğitim seviyesi yükseldikçe dinden uzaklaşıldığını savunan kitapta, “Seküler alanlarda yüksek tahsil yapmanın dini inanç ve ibadetler üzerinde olumsuz etki yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

Atanız birdir

Diyanet, 2016’da TV’lerde ücretsiz yayınlanması için iki spot filmi hazırladı. Burada, ‘Rabbiniz de birdir. Atanız da birdir’ ifadesi yer aldı. ‘Atanız da birdir’ ifadesinin, Atatürk’e yönelik kullanılan ‘Ata’ ifadesine karşı bir gönderme olduğu yorumları yapıldı.

9 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir

Diyanet’in internet ortamında faaliyet gösteren Dini Kavramlar Sözlüğü’nde de tartışmalara neden olan ifadelere yer verildi. Dini Kavramlar Sözlüğü’nün daha sonra kapatılmasına neden olan tanımlamada, ‘Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer’ ve ‘Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir’ ifadeleri kullanıldı.