Dinselleştirme odaklı eğitim

Dünya genelindeki 162 ülkeden eğitim sendikalarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Eğitim Enternasyonali (EI) Türkiye’nin eğitimde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Türkiye’de sendikal haklara ve akademik özgürlüklere dönük ihlallerin devam ettiğinin altını çizen EI, “Eğitimcilerin temel haklarına saygı duymadan kalkınma hedefleri asla gerçek olmayacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye’deki siyasal iktidarın kendisine karşı çıkanları cezalandırdığını belirten EI, öğretmenlerin ve akademisyenlerin özgürlüklerinin kısıtlandığını vurguladı.

EĞİTİM DİNSELLEŞTİRİLİYOR

AKP’nin eğitim reformu projesinin, “Dinselleştirme” ve “Özelleştirme” üzerini kurulu olduğunu kaydeden sendika, hükümetin, eğitimde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Milli Eğitim Bakanlığı, dinin okullardaki etkisini artırmaya odaklanan sistem ve müfredat değişiklikleri getirmektedir. Dini eğitimin, küçük yaştaki çocukların eğitim gördüğü kurumlara yayılması, doğrudan öğretime dayalı geleneksel pedagojik yöntemlerin kullanılması eğitimin kalitesine zarar vermektedir. Eğitim sisteminin dinselleştirilmesi, eğitimde cinsiyet eşitliği sağlanmasına engel olmaktadır.”

UZAK BİR HAYAL

Hükümetin siyasi tutumunun eğitimde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle çakıştığına dikkati çeken EI, eğitimciler üzerindeki baskı sürdükçe reformların, “Uzak bir hayal” olarak kalacağını savundu. Eğitim Enternasyonali Türkiye’yi, kaliteli eğitim için uluslararası sözleşmelere saygı göstermeye çağırdı.

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EĞİTİM HAKKINA TEHDİT

Türkiye’nin öğretmenlere bakış açısının öğrencilerin kaliteli eğitim hakkını da tehdit ettiğini belirten sendika, 2016 yılında hayata geçirilen sözleşmeli öğretmenlik modelini de eleştirdi. EI’nın değerlendirmesinde, MEB’in, eğitimcilerin tüm tepkisine karşın sözleşmeli öğretmenlik modelini kalıcılaştırmak istediğine dikkat çekilerek “Sözleşmeli öğretmenlik modeli, işe alım ve düzenli performans denetimleri için sözlü sınavlarla birleştirilerek öğretmenlerin güvencesiz koşullarda çalıştırılması anlamına geliyor” denildi.