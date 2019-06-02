Dionysos aşkına

MUSTAFA TEMİMHAN

Dünya tarihinin bilinen en eski bitkilerinden biri olan asmanın tarihi 140 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Neolitik çağ ile birlikte Anadolu insanı asmayı öğrenmiş ve kültüre alıp değerlendirmeye başlamıştır.

Yaklaşık 10.000 yıllık örneklerden öğrendiğimize göre Anadolu insanı şarap yapmayı bilmekteydi. Bugün sofralık, kurutmalık, pekmezlik ve şaraplık üzümlerin tamamına yakını Vitis Vinifera diye adlandırılan bir asma çeşidinden yetiştirilmektedir. Bitkinin genetik merkezi Kafkaslar olmasına rağmen üretimini ve dünyaya yayılımını Anadolu’nun ilk devletini kurmuş olan Hititlere borçluyuz. Bugün Hint-Avrupa dillerinde şarabın karşılığı olan wein, wine, vin, vinum gibi kelimelerin etimolojik kaynağı Hitit dilinde Wiyana olarak geçen kelimedir. Daha sonra Anadolu’nun her yanına yayılan asma ve şarap kültürü site devletleri döneminde Avrupa’nın değişik yerlerine koloniler kuran Anadolu insanları tarafından taşınmıştır. Bugün dünyanın en iyi şaraplarını yaptığına inanılan Fransa’nın asma ile tanışması Marsilya şehrinin MÖ 6. Yüzyılda Foçalı kolonistlerce Massalia adıyla kurulması ile olmuştur. Foçalı denizciler yanlarında götürdükleri asmalar ile Avrupa’yı şarap ile tanıştırmıştır.

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Anadolu’nun antik dönemlerinden sonra kontrolü eline geçiren Türk devletleri dinsel inançları yüzünden genelde şarap üretiminden uzak durmuşlardır ve bu iş Osmanlı içinde yaşayan gayrimüslim azınlıkların kontrolünde gitmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve sonrası Kurtuluş Savaşımız sonrasında bu azınlıkları kaybedince Anadolu’nun şarap üretimi büyük bir sekteye uğramıştır. Atatürk’ün çabaları ile canlandırılmaya çalışılan bu kültür ancak son 10 yılda tekrar atılım yapabilmiştir. Kısaca bir tarihsel giriş yapmaya çalıştığı şarap insanlık tarihinin yarattığı en önemli kültür içeceğidir. Asmanın ilk dikilmesinden, her yıl üzümün yetiştirilmesine ve sonrasında şarap yapımına kadar uzanan üretim süreci, her yıl doğanın uyanışının ve yeniden yaratılışın hikâyesidir.

Bundan sonraki haftalarda sizlerle birlikte şarap ana teması altında bağcılık, üzümlerimiz, şaraplarımız hakkında bilgiler aktaracağım. Bunu yaparken bilim, teknoloji, tarih, arkeoloji ve mitoloji üzerinden küçük notlar aktaracağım. Son yıllarda çok artan bağ rotalarını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Üretici dostlarımızı sizlerle buluşturmaya çalışacağım.