Diplomatik gerilim ticarete yansımadı

Türkiye döviz kurunun değerlenmesi ve iç talebin daralmasıyla yurtiçine satamadığı mal ve hizmetleri yurtdışına ihraç ediyor. Bir yandan da aynı gerekçelerle düşen ithalat sayesinde dış ticaret açığı kapanıyor.

TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 76 azaldı ve Türkiye 1,8 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Bu azalmanın önemli bir nedeni yıllık bazda yüzde 19 azalan ithalat kadar yüzde 12 artan ihracat oldu. Ancak dış gerilimlerin ortasında duran AKP yönetimindeki Türkiye’nin hangi ülkelerle ticaretini geliştirdiği, ilgi çekici sonuçlar doğuruyor. Diplomatik olarak gerilim yaşanan ülkelerle ticaret hız kesmeden devam ediyor. Üstelik bu yılın başından beri ihracatın en hızlı arttığı ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail oldu.4 ülkeye sadece bu yılın ilk 5 ayında 6,3 milyar dolar ihracat yapıldı.

İhracatın en hızlı arttığı ülkelerle kavgalıyız

İhracatın yıllık bazda yüzde 12 arttığı Türkiye’de bazı ülkelere yapılan ihracat bundan kat kat fazla arttı. Özellikle Ortadoğu geriliminde Türkiye’nin karşı kutbunda gibi görünen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail’e yapılan ihracat artışı son derece hızlı. İşte Türkiye’nin ihracatının en hızlı arttığı ilk 4 ülke;

1- Birleşik Arap Emirlikleri(BAE): İhracat artışı yüzde 38,9

Ortadoğu geriliminde Türkiye’nin karşı kutbunda görünen BAE ile diplomatik gerginlikler sürse de ticaret hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin ihracatının en hızlı şekilde arttığı ülke de BAE oldu. 2018 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında 1,16 milyar dolarlık ihracat yapılan BAE’ye bu yıl 1,61 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İlgili dönemde BAE’ye ihracat yüzde 38,9 artışla rekor kırdı. BAE aynı zamanda Ocak- Mayıs ayları arasında en çok ihracat yapılan 9’uncu ülke oldu.

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2- Suudi Arabistan: İhracat artışı yüzde 34,5

Diplomatik ilişkilerin gergin seyrettiği ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Aynı şekilde Suudlarla görüntüdeki gerginlik ticarete yansımış değil. Ocak- Mayıs dönemleri itibariyle Türkiye’nin ihracatının en hızlı arttığı 2’nci ülke de Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat bu dönemde yüzde 34,5 arttı. Suudi Arabistan aynı zamanda Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 12’nci ülke konumunda.

3- Mısır: İhracat artışı yüzde 19,5

En son duruşmada fenalaşarak hayatını kaybeden devrik lider Mursi’yi şehit ilan eden Türkiye’nin Mısır’da 8 yıldır elçiliği bile bulunmuyor. Ancak Mısır ile Türkiye ticareti hız kesmeden devam ediyor. Üstelik Türkiye’nin ihracatının en hızlı arttığı üçüncü ülke Mısır oldu. Ocak-Mayıs ayları arasında önceki döneme göre Mısır’a yapılan ihracat yüzde 19,5 oranında arttı. Geçen yıl aynı dönemde 1,12 milyar dolarlık ihracat, bu yıl 1,34 milyar dolara yükseldi. Mısır aynı zamanda Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 17’nci ülke konumunda.

4- İsrail: İhracat artışı yüzde 11,8

“One Minute” ve “Mavi Marmara” krizlerinden bu yana diplomatik ilişkilerin askıda olduğu İsrail ihracatın en hızlı arttığı 4’üncü ülke oldu. Üstelik Türkiye’nin İsrail’de 10 yıldır elçiliği dahi bulunmuyor. Ancak ticari ilişkiler diğer bütün gerilimli ülkeler olduğu gibi hız kesmeden devam ediyor. Ocak-Mayıs dönemleri kıyaslandığında İsrail’e yapılan ihracat geçen yıla göre bu yıl yüzde 11,8 oranında arttı. İsrail aynı zamanda Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 10’uncu ülke konumunda.

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Irak ambargosu can yakıyor

Türkiye-Irak arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslar sürdürülürken Irak’tan şok bir haber geldi. Mayıs ayında yumurta, haziran ayı itibariyle de içecek ve dondurma ithalatına yasak getiren Irak, şimdi de Türkiye’den yapılacak sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin yasaklandığına dair tebliğ yayınladı.