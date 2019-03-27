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27.03.2019
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Direniş mahkeme önünde

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Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce Makro İşçisi Ankara İstinaf Mahkemesi’nde “Yağma Yok Makro Market İşçilerinin Tazminatları Gasp Edilemez” dedi.

Türkiye’nin en büyük yerli perakende market zincirlerinden 256 mağazası ile 6500 işçinin çalıştığı Makro Marketler 2017 Ekim ayında konkordato ilan etmişti. Bu süreçte işten atılan işçilerin işsizlik ve enflasyon kıskacına sıkıştığını ifade eden Nakliyat- İş, açıklamasında işçilerin tazminatlarının da ödenmediğini vurguladı.

Dün Makro Market işçilerinin Ankara İstinaf Mahkemesi’nde duruşması gerçekleşti. İşçiler İstinaf Mahkemesinin duruşması için Ankara’da mahkeme yakınındaki CEPA AVM önünde toplanarak pankart ve dövizler taşıyarak, slogan ve alkışlara Mahkeme’nin sonuçlanmasını beklediler. Duruşma için Ankara’daki Makro İşçilerinin yanı sıra Konya, Kayseri, Malatya ve Mersin’den 250 Makro işçisi geldi. Mahkeme sonrası Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu işçilere yönelik bir açıklama yaptı.

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Küçükosmanoğlu aylardır Makro işçilerinin hakları için mücadele ettiklerini yapılan eylemlerin etkisi ile İstinaf mahkemesinde işçilerinde bir taraf haline geldiğini belirterek “Makro İşçilerinin Tazminatları Gasp Edilemez” diyerek sürece dahil olduklarını söyledi. Küçükosmanoğlu tüm bölgelerden gelen işçilerle Ankara’da toplantılar yapıldığını bu toplantılarda alınan kararlarla bu güne kadar bir çok eylem yaptıklarını, Makro Genel Müdürlüğü önünde 1000 kişi ile miting gibi eylem yaptıklarını, eylemlerin Ankara’da Makro Genel Müdürlüğü önünde her cuma devam ettiğini, diğer illerde ise pazar günleri basın açıklaması yapıldığını belirtti.

Verdikleri bu hak alma mücadelesinin Makro’da çalışırken işten çıkartılan ve tazminatları ödenmeyen başta Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri, Malatya, Samsun, Yozgat, Mersin olmak üzere diğer illerdeki tüm işçiler için olduğunu bir kez daha ifade etti.

İşçilerin bir sonraki duruşması ise 14 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek.

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