Direnişe polis saldırısı

Dilek YEĞİN

ODTÜ’DE içindeki 40 dönüm arazinin öğrenci yurdu yapımı için 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bedelsiz olarak tahsis edilmesinin ardından başlayan direnişe polis saldırdı.

“KYK değil ODTÜ yurdu istiyoruz” diyerek 55 gündür direnen öğrencilerin çadırlarına sabah erken saatlerde polis saldırdı. Öğrenciler sürüklenerek çadırlardan çıkarıldı. Yerlerden sürüklenen öğrencilerden dördü yaralandı. Polis barikatına karşı uzun eşek oynayan öğrencilere polis biber gazı sıktı ve tekrar saldırdı. Öğrencilerden biri darp edilerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenci akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

REKTÖR VE POLİS İŞBİRLİĞİ

Saldırının sosyal medya hesapları üzerinden yaygınlaşması üzerine meslek örgütlerinin temsilcileri ve milletvekilleri ODTÜ kapısına dayandı. ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün talimatı doğrultusunda basın mensupları da dâhil kimse okula alınmadı. İçeride ve okul önünde devam eden gerginlik esnasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, binanın ruhsatsız olduğunu ve belediyeden inşaatı mühürlemek için gönderilen ekiplerin içeriye alınmadığını duyurdu. Ruhsatsız binayı mühürlemek isteyen belediye görevlilerini resmi aracı ile okula sokmaya çalışan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer engellendi. Aracının aranmasına yasama dokunulmazlığı olduğunu belirterek karşı çıkan Taşçıer, uzun süren tartışmaların ardından belediye görevlileri ile okula girdi. İnşaatı denetlemek isteyen Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisi Odası yöneticilerine ise izin verilmedi. Uzun uğraşlar sonra alana gelen belediye görevlileri, inşaatın hukuksuz olduğuna ilişkin tutanak tuttu. TMMOB’a bağlı meslek odalarının temsilcileri, meslek odalarının kamu yararı adına inşaatı denetleme yetkisine sahip olduklarını vurguladı.

Ağaçların yüzde 80’inin kesildiğini belirten öğrenciler, çadır direnişlerinin süreceğini söyleyerek Rektör Kök ve iktidara şu talepleri sıraladı: “İnşaat durdurulmadan gitmiyoruz. Polis derhal üniversiteyi terk etmeli. ODTÜ yönetimi polisle işbirliğine son vermeli. KYK yurdunun yapımı iptal edilmelidir ve ODTÜ yurdunun yönetimi ODTÜ’ye ait olmalı.”

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MESELE GELENEĞİ YOK ETMEK

ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı İrfan Türkkolu, “KYK yurdu sadece bir yurt değil. Amaç ODTÜ’yü yok etmek, parçalamak. Bir kez daha ODTÜ’ye polis sokuldu. ODTÜ’nün özerk, demokratik, devrimci, mücadeleci, halktan yana, bağımsızlıktan yana geleneğini yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

Ankara Barosu ise yapılanı doğa katliamı olarak nitelendirdi.

Yavaş, yönetimle görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ODTÜ yönetimiyle görüştü. Yavaş, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

“ODTÜ Rektörü Sayın Mustafa Verşan Kök ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede öğrenciler için yurt ihtiyacı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yurt inşa edip ODTÜ’ye hibe edebileceğimizi kendilerine ilettiğimi kamuoyuna duyururum.”

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Hukuksuz yurt projesi durdurulsun

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, konuya dair açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarımızı hedef alan saldırılarının son ayağı, öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla çalışanlarıyla, mezunlarıyla tüm ODTÜ bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampüsü içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurt yapma projesi oldu.

Bu amaçla 8 Temmuz sabahı kampüse giren polis, Kavaklık mevkisinde bulunan öğrencilere saldırmış ve kampüs alanı içinde ağaç kesimine başlanmıştır. ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu saldırganlığı kınıyoruz.

Her şeyden önce bilinmelidir ki, ODTÜ bileşenlerinin tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık tarafından dayatılan bu yurt, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ’nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970’li yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ’yü faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ’yü kriminalize edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir.

ODTÜ Kampusü içerisindeki diğer yurtlar, ODTÜ İdaresi tarafından işletilirken, ODTÜ arazisinin 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle kurulmak istenen bu yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilecektir. Her ne kadar Rektörlükle, Kredi Yurtlar Kurumu arasında yapılan protokolde söz konusu yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barınamayacağı kayıt altına alınsa da öğrenci seçim kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK`nın insiyatifinde olacaktır. Bu durum her türlü siyasal müdahaleye açıktır.

ODÜ Mezunlar Konseyi’nin de belirttiği üzere, bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran ODTÜ’nün kurumsal olanakları ve ODTÜ’lülerin destekleri, öğrencilerin ihtiyacı olan her türden yurdu yapmaya yetecek kapasitededir. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı tarafından atanan Rektör, ODTÜ’lülerin sürece katılımını engelleyerek, ODTÜ bileşenlerinin talep ve itirazlarını görmezden gelerek, üniversitenin demokratik kültürünü ve özerkliğini ayaklar altına almıştır.

Yaşanan bu süreç sadece ODTÜ’nün akademik ve idari özerkliğini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar kanunlarına aykırı biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediye tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin başlatılması İmar Kanunu’na aykırıdır. Bu hukuk dışılığın durdurulması için yaptığımız girişimler ne yazık ki Ankara Valiliği tarafından göz ardı edilmektedir.

ODTÜ’yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal durdurulmalıdır. Üniversitenin akademik ve idari özerkliğini hedef alan, ODTÜ’nün kampüs bütünlüğünü ortadan kaldıran Yurt Projesi’nden vazgeçilmelidir. Üniversitenin ihtiyaçları, üniversite bileşenlerinin tümünün dahil olduğu demokratik süreçler ve yapılarla çözülmelidir.”