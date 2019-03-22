Direnişteki Kale Kayış işçilerine destek büyüyor

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Kale Conveyor (Kayışları) Fabrikası’nda türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’na üye 180 işçi, kötü çalışma koşulları ve patronun sendikal haklara karşı uyguladığı baskılar nedeniyle 17 gün önce fabrika önünde başlattıkları direnişi kararlılıkla sürdürüyor.

Çalışma koşullarının düzelmesi için sendikaya üye oldukları andan itibaren yoğun baskıya maruz kaldıklarını belirten ve iş bırakarak direnişe geçen işçilere destek de büyüyor. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Kırklareli İl Örgütü, ÖDP Tekirdağ İl Örgütü ve KESK Eğitim Sen üyesi emekçiler, dün direnişteki işçilere destek ziyaretinde bulundu.