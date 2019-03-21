22.03.2019
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Direnişteki Kale Kayış işçilerine destek büyüyor

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İstanbul’un Silivri ilçesi Kınalı mevkiinde faaliyet gösteren Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında örgütlenme çalışmasını sürdüren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, patronun sendikal faaliyetlere karşı uyguladığı baskılar nedeniyle iş bıraktı. 180 işçinin 16 gündür sürdürdüğü direniş fabrika önünde devam ediyor.

İnsani çalışma koşullarının yaratılmadığını belirten işçiler, sendikaya üye oldukları ilk andan itibaren patron baskısına maruz kaldıklarını belirtti.

İşçilere destek ziyareti

Direnişe başladıkları gün fabrika önünde çadır kuran işçilere destek büyüyor.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) Kırklareli ve Tekirdağ örgütü ve Eğitim Sen üyeleri, bugün direnişteki işçilere destek ziyaretinde bulundu.

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