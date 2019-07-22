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22.07.2019
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Dirsek Teması Dayanışma Ağı’ndan yeni üniversitelilere çağrı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercihleri yarın başlıyor. Tercihler, 23-29 Temmuz’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak. Bu süreçte, Dirsek Teması Dayanışma Ağı yeni üniversitelilerin yanında.

“Hayattaki umut hiç eksilmez: Haydi, dirseklerimiz temas etsin” sloganıyla 2016 yılından beri üniversite tercihleri sırasında ve sonrasında yeni üniversitelilerin ihtiyaçlarına çözüm arayan “Dirsek Teması Dayanışma Ağı” bu dönem de faaliyetlerine devam ediyor.

Tercih etmeyi düşündüğü üniversitede hâlihazırda okuyan öğrencilerle iletişime geçip tecrübelerinden yararlanmasına ve dayanışma kurabilmesine olanak sağlayan Dirsek Teması, tercih yapmadan önce ilgili üniversitenin bölümleri ve bulunduğu şehir hakkında bilgiler alabileceğiniz bir platform.

Yeni üniversitelilerin sorunları karşısında yardımlaşmayı, dayanışmayı, yeni bir şehre uyumu ve şehri tanımayı, yaşanacak bir üniversite hayatının örülmesini amaçlayan Dirsek Teması Dayanışma Ağı’nın kendini tanıtım yazısı ise şöyle:

“Biz senin de yaşama potansiyelin olan sorunlarla daha öncesinden yüzleşmiş ve birbirini bulmuş gençleriz. Birlikte okula en yakın olan ve güzel müziklerin çaldığı kafeleri bulan, okulun istediği bitmez tükenmez evrakları dolduran; notlarını, kitaplarını ve ev eşyalarını paylaşan gençleriz. Şimdi istiyoruz ki, bizlerin yaşadığı sıkıntıları kimse yaşamasın. Haydi! Dirseklerimiz temas etsin!”

Daha fazla bilgi için “0534 956 4622” iletişim numarasından veya Twitter (@dirsektemasicom) üzerinden irtibat kurabilirsiniz.

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