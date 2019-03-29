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29.03.2019
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Dış ticaret verisi açıklandı: Ekonominin küçülmesine rağmen açık sürüyor

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Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat %16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 63,1 AZALDI

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında %69,4 iken, 2019 Şubat ayında %86,4’e yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %0,2 azaldı, ithalat %2,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,4 arttı, ithalat %16,9 azaldı.

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