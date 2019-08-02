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02.08.2019
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Dışişleri Bakanlığı: Güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri kapsamında haftaya askeri bir heyetin Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Aksoy’un açıklamalarından Suriye ile ilgili olan bölümü şöyle: “Önümüzdeki hafta ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek. A Suriye’de ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz. Her türlü önlemi alabilecek kabiliyete sahibiz. Görüşmeler ilanihaye sürecek değil. Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. Biz müttefiklerimizin teröristlerle işbirliği yapmasını istemiyoruz.”

Hami Aksoy, toplantıda F-35 savaş uçağı alımına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, “F-35 programının müşterisi değiliz, sahibiyiz biz bunun. Programdan dışlanmamız kabul edilebilecek bir durum değil. Sürecin dışına itilirsek başka yolları denemek zorunda kalacağız” dedi.

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