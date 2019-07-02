Dışişleri: BM’nin SDG’yle anlaşma imzalamasını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çocuk savaşçılarla ilgili yapılan anlaşmaya tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi ‘Ferhat Abdi Şahin’ ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir ‘Eylem Planı’ imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz.”