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11.06.2019
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Dışişleri’nden ABD Temsilciler Meclisi’ne: Müttefik ilişkileriyle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nin "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararı" ile ilgili açıklama yayınladı.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi’nin dün kabul ettiği “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada “Kararda Türkiye’nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Oy birliği ile alınan ancak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan karar, Türkiye’nin S-400 alması durumunda ABD’nin düşmanlarına uygulanan CAATSA yaptırımlarının gündeme geleceği ve NATO üyeliğinin de sorgulanacağı yönünde ifadeler içeriyordu. Dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolu diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesidir. Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez.”

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