Dışişleri’nden ABD’ye S-400 açıklaması: Trump’la yapılan görüşmenin içeriğiyle bağdaşmıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili son açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump’ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır” dedi.

Aksoy, ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ettiklerini söyleyerek, şöyle dedi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump’ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır. Türkiye’yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G-20 Zirvesi’nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO’nun da dâhil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik; ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık.”

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus dün yaptığı açıklamalarda, “Ben bu konuda hem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da hem de bakanlığın inanılmaz derecede tutarlı durduğunu düşünüyorum” tepkisi göstermişti.